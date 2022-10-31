Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

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Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу на выборах главы государства, свидетельствуют данные избиркома, опубликованные бразильскими СМИ.

По итогам обработки более 99% бюллетеней, у Лулы да Силвы - 50,85% голосов. Действующий президент Жаир Болсонару набирает 49,15%. СМИ отмечают, что шансов на то, что Болсонару обойдёт соперника, больше нет.

Таким образом, Лула да Силва за свою политическую карьеру побеждает уже на третьих президентских выборах.

В воскресенье состоялся врой тур выборов. Перед ним опросы показывали, что победить на выборах должен именно кандидат от находящихся в оппозиции левых Лула да Силва. Болсонару же - представитель правых политических сил.

По итогам первого тура, состоявшегося 2 октября, бразильцы отдали 43,2% голосов действующему президенту страны Болсонару, и 48,4% - Луле да Силве, запомнившемуся бразильцам успешными социально-экономическими реформами в начале и середине 2000-х годов.

Агентство Associated Press отмечало перед вторы туром, что оба кандидата выдвинули мало предложений по поводу будущего Бразилии, помимо обещаний сохранить программы социальной помощи малоимущим слоям населения. При этом Болсонару обвинял Лула да Силву в намерениях в случае его победы преследовать церковь, легализовать наркотики и аборты. Также Болсонару утверждал, что можно вмешаться в работу электронных машин для голосования и подделать результаты выборов. В свою очередь Лула да Силва критиковал Болсонару за его действия в борьбе с COVID-19 и неспособность помочь наиболее нуждающимся жителям страны.

О поддержке кандидатуры Лулы да Силвы заявили 13 партий страны, о поддержке Болсонару - три партии, еще пять партий заявили о нейтралитете.