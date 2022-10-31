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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на президентских выборах в Бразилии. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В ней Путин написал, что итоги голосования подтвердили высокий политический авторитет да Силвы, и выразил надежду что они совместными усилиями обеспечат "дальнейшее развитие конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях".

Лула да Силва победил во втором туре, набрав чуть меньше 51% голосов, его соперник, действующий президент Жаир Болсонару получил чуть больше 49%.

Для Лулы да Силвы это третья победа на президентских выборах. Он руководил страной с 2003 по 2011 год. Покинув этот пост, он лечился от рака гортани. С 2017 по 2019 год он отбывал тюремный срок по делу о коррупции и отмывании, но в 2021 году Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.

Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва Владимир Путин Жаир Болсонару
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