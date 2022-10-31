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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Постпред РФ при отделении ООН в Женеве заявил, что от Киева нет активных предложений переговоров

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Платформы для проведения дипломатических переговоров по урегулированию кризиса на Украине нет, от Киева не поступало активных предложений, заявил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Никаких активных предложений, которые могли бы быть взяты за основу для последующих политических контактов, нет. К сожалению, надо признать, что на данный момент платформы для проведения дипломатических переговоров по урегулированию этого кризиса нет", - сказал Гатилов в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

Постпред РФ также заявил, что "свернув работу "зернового коридора" атаками на корабли, обеспечивающие его безопасность", Украина выступила против собственных интересов.

Отвечая на вопрос издания, могла бы ООН сыграть более значимую роль в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине, Гатилов отметил, что "конструктивная роль ООН проявилась как раз только в зерновой сделке".

"Никаких других ролей или политического участия, посредничества нет. Хотя, может быть, если бы в секретариате ООН более объективно оценивали ситуацию, то какую-то роль они и могли бы сыграть", - заявил постпред РФ в Женеве.

Комментируя слова нового верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка о том, что "универсального подхода ко всем без исключения не существует" Гатилов отметил: "если новый Верховный комиссар займет более объективную позицию и будет стремиться к тому, чтобы этот орган (Управление Верховного комиссара по правам человека - ИФ) отражал интересы всех государств без двойных стандартов и политической подоплеки, мы будем это только приветствовать и сотрудничать".

Касаясь темы о необходимости реформировать Совет безопасности ООН, российский дипломат пояснил, что "с нашей точки зрения, Совбез требует реформы через расширение за счет развивающихся стран".

Геннадий Гатилов ООН
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