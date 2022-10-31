РФ выразила готовность продолжать диалог с Турцией и ООН по вопросам зерновой сделки

Представительство ООН в СКЦ: Анкара, Киев и ООН согласовали план движения 14 сухогрузов с украинским продовольствием на 31 октября, Россия проинформирована

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Представительство ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) сообщило, что ООН и Турция предлагают в СКЦ варианты возможных шагов для дальнейшей реализации черноморской зерновой инициативы после приостановки участия в ней России.

"Секретариат ООН в тесном сотрудничестве с турецкой делегацией в СКЦ продолжает обращаться ко всем сторонам с вариантами дальнейших шагов по деятельности центра в соответствии с целями и положениями, закреплёнными в рамках инициативы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов (12 выходящих и два входящих) по морскому гуманитарному коридору в понедельник, 31 октября. Российская делегация в СКЦ, в свою очередь, была проинформирована о планируемых передвижениях судов в соответствии с установленными процедурами центра. В сообщении не уточняется, будут ли эти суда двигаться по коридору, несмотря на то, что РФ не участвовала в согласовании.

Кроме того, для продолжения реализации "зерновой сделки", было предложено, чтобы Анкара и ООН предоставили в понедельник 10 инспекционных групп для проверки 40 судов, отправляющихся из украинских портов.

"Данный план был принят делегацией Украины, делегация РФ была проинформирована", - сообщили в СКЦ.

30 октября состоялось пленарное заседание в СКЦ по инициативе Секретариата ООН, в ходе которого Россия сообщила о приостановке участия на неопределенное время в черноморской зерновой инициативе, в том числе в инспекциях. При этом Россия обозначила, что продолжит диалог с ООН и Анкарой по актуальным вопросам, подчеркивается в сообщении СКЦ.

"Делегация РФ также выразила готовность к дистанционному сотрудничеству по вопросам, требующим немедленного решения СКЦ", - отметили в центре.

По информации СКЦ, "в настоящее время в районе Стамбула находится 97 груженых судов, а также 15 входящих судов, готовых к инспекции СКЦ, еще 89 сухогрузов подали заявки на присоединение к инициативе".

"30 октября движение судов по гуманитарному коридору не наблюдалось. В настоящее время в рамках инициативы задействовано 21 судно, которое находится в трех украинских портах или рядом с ними вместимостью более 700 тыс. тонн, включая судно Ikara Angel, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН с 30 тыс. тонн пшеницы, предназначенной для Африканского Рога", - заявили в СКЦ.

Там уточнили, что в воскресенье шесть судов, перевозящих в общей сложности 186 426 тон зерна и другого продовольствия, начали свой обратный рейс, но еще не вошли в морской гуманитарный коридор.

Судно Despina перевозит в Нидерланды 71 135 тонн кукурузы, Nicolas A - 46 141 тонн рапса в Великобританию. Судно African Robin переправит в Алжир 30, 5 тыс. тонн пшеницы, Ikaria Angel - 30 тыс. тонн пшеницы в Джибути. Сухогруз Sk Friendship доставит в Египет 6,6 тыс. тонн соевых бобов, Sealock - 2 050 тонн гороха в Турцию.

Помимо этого, в субботу, 29 октября, пять судов благополучно прошли через морской гуманитарный коридор в рамках инициативы, перевозя 97 400 тонн продовольствия.

"По состоянию на 30 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из украинских портов в рамках инициативы, составляет 9 521 645 тонн", - заключили в СКЦ.

Ранее в субботу в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции. После этого постпредство РФ при ООН официально уведомило генсекретаря ООН о приостановке участия в "зерновой сделке".

Помимо этого, Россия запросила на 31 октября заседание Совета Безопасности ООН.