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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Одной из жертв давки в Сеуле стала россиянка, приехавшая из Приморья

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Одной из четырех россиянок, погибших в результате давки в Сеуле, стала приехавшая из Приморья девушка, сообщило в понедельник Агентство международного сотрудничества Приморского края.

"К нашему великому сожалению, МИД России подтвердил факт ухода из жизни в госпитале г. Сеула россиянки, ставшей жертвой трагедии 29 октября 2022 года. Девушка ранее приехала в Корею из Приморского края. Она стала четвертой россиянкой, погибшей в Сеуле в эту трагическую ночь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в субботу во время празднования Хэллоуина в Сеуле образовалась давка, в которой погибли более 150 человек.

По данным СМИ, давка образовалась в районе Итэвон в центре столицы Республики Корея. Агентство "Ренхап" со ссылкой на местные власти сообщало, что жертвами трагедии в Сеуле стали не менее 19 иностранных граждан.

Сеул Южная Корея
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