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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Погибшие в Сеуле россияне были из трех регионов РФ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Жители трех регионов РФ погибли в давке в Сеуле, сообщили "Интерфаксу" в представительстве МИД РФ во Владивостоке.

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"По информации от коллег из посольства (посольства РФ в Республике Корея - ИФ), там были четыре города - Петербург, Кемерово, Спасск, Находка", - сказал собеседник агентства.

Города Спасск-Дальний и Находка расположены в Приморье.

Информации о компенсации родственникам погибших на данный момент нет, сказал он.

Ранее посольство РФ в Южной Корее сообщало о четырех погибших россиянках.

Как сообщалось, в субботу во время празднования Хэллоуина в Сеуле образовалась давка, в которой погибли более 150 человек.

По данным СМИ, давка образовалась в районе Итэвон в центре столицы Республики Корея. Агентство "Ренхап" со ссылкой на местные власти сообщало, что жертвами трагедии в Сеуле стали не менее 19 иностранных граждан.

Южная Корея Владивосток
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