Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Foxconn может сократить выпуск iPhone в Чжэнчжоу из-за вспышки COVID-19

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший завод по производству iPhone тайваньской Foxconn Technology Group, находящийся в китайском Чжэнчжоу, может сократить выпуск продукции из-за вспышки COVID-19 на предприятии.

В связи с этим, Foxconn планирует увеличить производство на других площадках, сообщает агентство Bloomberg.

На прошлой неделе появились сообщения о введении жесткого карантина на заводе в Чжэнчжоу, из-за которого сотрудники оказались запертыми на предприятии почти на две недели. Некоторые работники жаловались на плохие условия проживания и недостаточное обеспечение продуктами питания и товарами первой необходимости, другие заявляли, что опасаются выходить на производственные линии из-за риска заражения коронавирусной инфекцией.

В минувшие выходные китайские соцсети наводнили видео и фотографии сотрудников, покидающих предприятие Чжэнчжоу пешком.

Foxconn заявила в воскресенье, что "ситуация в промышленном парке Чжэнчжоу постепенно возвращается под контроль в координации с государственными ведомствами, отвечающими за противоэпидемические мероприятия".

"Компания будет координировать использование резервных производственных мощностей с другими площадками, чтобы сократить возможные последствия ситуации", - заявили в Foxconn.

В компании отмечают, что общее число сотрудников предприятия в Чжэнчжоу составляет порядка 300 тыс. человек.

По оценкам аналитиков, которые приводит The Wall Street Journal, на эту площадку приходится не менее половины всего производства iPhone Foxconn, что делает ее особенно важной с учетом приближающегося сезона рождественских праздников, когда спрос на устройства Apple традиционно растет.

Foxconn опубликует отчетность за прошедший квартал 10 ноября. Акции компании подешевели на 1,4% по итогам торгов в понедельник.

Foxconn Тайвань iPhone коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Турция намерена продолжить работу в рамках "зерновой сделки", несмотря на выход из нее РФ

Турция намерена продолжить работу в рамках "зерновой сделки", несмотря на выход из нее РФ

Лукашенко анонсировал свою встречу с Путиным в ближайшее время

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о ночных ударах по военным объектам Украины из РСЗО "Смерч"

Военная операция на Украине

Мелитополь получил российский газ из ДНР

Новая Зеландия ввела санкции против 14 россиян и семи российских организаций

Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 130

Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 130

Что случилось этой ночью: понедельник, 31 октября

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

Боррель осудил двойной теракт в Сомали, в котором погибли не менее 100 человек

Боррель осудил двойной теракт в Сомали, в котором погибли не менее 100 человек

На западе Индии десятки людей погибли при обрушении вантового моста

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });