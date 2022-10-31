Foxconn может сократить выпуск iPhone в Чжэнчжоу из-за вспышки COVID-19

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший завод по производству iPhone тайваньской Foxconn Technology Group, находящийся в китайском Чжэнчжоу, может сократить выпуск продукции из-за вспышки COVID-19 на предприятии.

В связи с этим, Foxconn планирует увеличить производство на других площадках, сообщает агентство Bloomberg.

На прошлой неделе появились сообщения о введении жесткого карантина на заводе в Чжэнчжоу, из-за которого сотрудники оказались запертыми на предприятии почти на две недели. Некоторые работники жаловались на плохие условия проживания и недостаточное обеспечение продуктами питания и товарами первой необходимости, другие заявляли, что опасаются выходить на производственные линии из-за риска заражения коронавирусной инфекцией.

В минувшие выходные китайские соцсети наводнили видео и фотографии сотрудников, покидающих предприятие Чжэнчжоу пешком.

Foxconn заявила в воскресенье, что "ситуация в промышленном парке Чжэнчжоу постепенно возвращается под контроль в координации с государственными ведомствами, отвечающими за противоэпидемические мероприятия".

"Компания будет координировать использование резервных производственных мощностей с другими площадками, чтобы сократить возможные последствия ситуации", - заявили в Foxconn.

В компании отмечают, что общее число сотрудников предприятия в Чжэнчжоу составляет порядка 300 тыс. человек.

По оценкам аналитиков, которые приводит The Wall Street Journal, на эту площадку приходится не менее половины всего производства iPhone Foxconn, что делает ее особенно важной с учетом приближающегося сезона рождественских праздников, когда спрос на устройства Apple традиционно растет.

Foxconn опубликует отчетность за прошедший квартал 10 ноября. Акции компании подешевели на 1,4% по итогам торгов в понедельник.