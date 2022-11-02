Китай ввел недельный карантин на заводе Foxconn по производству iPhone в Чжэнчжоу

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Власти Китая ввели семидневный локдаун в районе завода по производству iPhone тайваньской Foxconn Technology Group в городе Чжэнчжоу, сообщает агентство Bloomberg.

Локдаун продлится до 9 ноября, сообщили местные власти в своем аккаунте в WeChat. В районе запрещено передвижение людей, а также автомобилей, за исключением машин скорой помощи и поставщиков товаров первой необходимости.

Введение карантина в Чжэнчжоу приведет к резкому сокращению производства на предприятии Foxconn, на который, по оценкам экспертов, приходится выпуск четырех из пяти смартфонов Apple Inc. последней версии, отмечает Bloomberg.

Компания заявила, что завод продолжит работать в закрытом режиме. При этом, непонятно, каким образом она планирует поставлять компоненты на площадку и вывозить с нее готовую продукцию.

На прошлой неделе появились сообщения о введении жесткого карантина на заводе Foxconn, из-за которого сотрудники оказались запертыми на предприятии почти на две недели. Некоторые работники жаловались на плохие условия проживания и недостаточное обеспечение продуктами питания и товарами первой необходимости, другие заявляли, что опасаются выходить на производственные линии из-за риска заражения коронавирусом.

В выходные китайские соцсети наводнили видео и фотографии сотрудников, покидающих предприятие Чжэнчжоу пешком.

Foxconn заявила в воскресенье, что "ситуация в промышленном парке Чжэнчжоу постепенно возвращается под контроль в координации с государственными ведомствами, отвечающими за противоэпидемические мероприятия". Тогда же она пообещала увеличить выпуск iPhone на других площадках, чтобы компенсировать возможное сокращение производства в Чжэнчжоу.

Во вторник число новых случаев заболевания COVID-19 в городе подскочило более чем втрое - до 359.