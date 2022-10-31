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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Индонезия задумалась об аналоге ОПЕК для рынка никеля и кобальта

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Индонезия изучает возможность создания структуры, подобной ОПЕК, которая объединит производителей никеля и других металлов, используемых для производства аккумуляторов, пишет Financial Times.

Страна изучает механизмы, применяемые нефтяным картелем, которые можно было бы задействовать на рынке металлов, играющих важную роль для энергоперехода, заявил министр по инвестициям Индонезии Бахлил Лахадалия в интервью газете.

"Я вижу преимущества создания ОПЕК для управления нефтяной торговлей и обеспечения большей предсказуемости для инвесторов и потребителей, - сказал Лахадалия. - Индонезия рассматривает возможность создания аналогичной структуры управления для рынка минералов, которые у нас есть, включая никель, кобальт и марганец".

Индонезия является крупнейшим мировым производителем никеля, обеспечивая 38% мировых поставок, свидетельствуют данные консалтинговой компании CRU.

Отвечая на вопрос о том, обсуждала ли Индонезия эту идею с другими крупными производителями никеля, Лахадалия заявил, что его министерство на данном этапе формулирует структуру, которую могло бы предложить остальным.

В числе других крупных мировых производителей никеля – Россия, Канада и Австралия, отмечает FT.

Индонезия запретила экспорт никелевой руды в 2020 году, чтобы простимулировать развитие перерабатывающих предприятий внутри страны, а теперь планирует ввести налог на экспорт промежуточных продуктов металлургии никеля, стремясь поддержать развитие полной цепочки поставок компонентов для электромобилей.

В этом году в стране начнется производство двух моделей электромобилей – южнокорейской Hyundai Motor и китайской Wuling Motors.

Индонезия никель кобальт
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