Китай в 2022 году увеличил выпуск цветных металлов до рекорда

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Объем производства десяти основных цветных металлов в КНР по итогам 2022 года увеличился на 4,3% и составил рекордные 67,74 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные министерства промышленности и информационных технологий.

При этом прогнозируется, что в 2023 году рост объемов выпуска составит около 3,5%, а капвложения предприятий отрасли вырастут на 5-10%.

Совокупная выручка крупнейших производителей цветных металлов страны выросла на 10,5% – почти до 8 трлн юаней. Прибыль составила 331,5 млрд юаней, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа". К крупнейшим относятся компании с годовым объемом выручки не менее 20 млн юаней ($2,95 млн).

Выпуск алюминия в прошлом году поднялся на 4,5% и достиг рекордных 40,21 млн тонн.

В число основных цветных металлов входят медь, алюминий, свинец, цинк, никель, олово, сурьма, ртуть, магний и титан.