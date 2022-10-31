В ЕС заявили, что для объявления КСИР террористической организацией нужно решение Совета ЕС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В ЕС не комментируют заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о возможности признания Евросоюзом иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, заявила Набила Массрали, пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Для внесения организации в перечень террористических нужно иметь решение Совета (ЕС) и нужно, чтобы регламент был принят единогласно", - сказала представитель Борреля в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Вместе с тем, говоря о процедуре принятия соответствующего регламента, она уточнила, что "на европейском уровне невозможно действовать, если нет предварительного решения на национальном уровне". "Нужно, чтобы оно было принято за действия, которые определены как террористические действия, согласно европейскому праву", - объяснила Массрали.

Она отметила при этом, что не может комментировать "возможные дискуссии" на данную тему в Совете ЕС, так как они конфиденциальные. Пресс-секретарь также напомнила, что КСИР уже подпадает под международный санкционный режим, введенный с целью помешать реализации иранской ядерной программы.

Европейские СМИ распространили прозвучавшие накануне высказывания Бербок о том, что Германия и Евросоюз рассматривают возможность внесения КСИР в перечень террористических организаций за репрессии против участников массовых протестов.