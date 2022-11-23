В Сирии погиб служивший военным советником полковник КСИР

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Сирии 22 ноября погиб полковник иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Давуд Джафари, который служил в Сирии военым советником, сообщили в среду иранские СМИ со ссылкой на заявление пресс-службы КСИР.

Корпус возложил на Израиль ответственность за гибель полковника.

По информации КСИР, Джафари погиб утром от взрыва бомбы на дороге близ Дамаска.

Иранские СМИ отмечают, что Иран по просьбе сирийского правительства оказывает Дамаску военную советническую помощь в борьбе с террористическими группировками, в том числе с теми, которые получают помощь от Израиля.