РФ в ООН выступит за вывод низкоуглеродных технологий из-под санкций

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Российская сторона на конференции ООН по изменению климата (COP27) поднимет вопросы вывода низкоуглеродных технологий из-под действия санкций, а также свободного трансграничного обращения углеродных единиц, сообщил "Интерфаксу" первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.

"Как и в прошлом году, Россия будет настаивать на принципе технологической нейтральности. Очевидно, что изменения климата - общемировая проблема, соответственно и борьба с ними должна быть совместная. Однако ряд низкоуглеродных технологий сейчас под санкциями. Это не отвечает общечеловеческим целям предотвращения негативного влияния человека на климат и экологию", - сказал он.

"Планируем отстаивать дальше и другие наши подходы - прежде всего, чтобы механизмы Парижского соглашения носили универсальный характер и позволяли использовать при международных операциях национальную инфраструктуру торговли углеродными единицами. То есть надо обеспечить свободное трансграничное обращение углеродных единиц от российских климатических проектов и справедливый учет страновых особенностей при определении оптимальной траектории низкоуглеродной трансформации экономики", - добавил Торосов.

COP27 пройдет в Шарм-эль-Шейхе (Египет) с 6 по 18 ноября. Ожидается, что в ходе саммита страны-участницы представят обновленные планы сокращения выбросов, которые будут соответствовать цели не допустить до 2100 года роста общемировой температуры на Земле более чем на 1,5 градуса по Цельсию.