РФ предложила сформировать общий добровольный рынок углеродных единиц Евразийского союза

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Россия выступает за создание общего для стран Евразийского экономического союза добровольного рынка углеродных единиц. С таким заявлением выступил министр экономического развития РФ Максим Решетников на семинаре ЕАЭС по климатической повестке.

"Предлагаем поставить практические задачи по формированию добровольного рынка углеродных единиц. Для этого нам надо решить несколько задач: надо договориться об общих стандартах, и это углеродное регулирование внедрять пока в добровольном виде на уровне союза - это раз. Второе: нам надо договориться, кто будет верифицировать и, соответственно, сделать систему аккредитации тех, кто будет верифицировать и валидировать проекты. Ну и, соответственно, договориться о взаимном признании", - сказал он.

Решетников отметил, что синхронизация подходов к климатической повестке и создание системы трансграничной торговли углеродными единицами могут стать стимулом для достижения национальных целей по сокращению выбросов парниковых газов, а также усилить позиции стран ЕАЭС на профильных переговорных площадках, в том числе в рамках Конференций сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP).

Также министр предложил государствам ЕАЭС рассмотреть вопрос о подготовке документа, который закрепит основные направления экономического сотрудничества в рамках климатической повестки.