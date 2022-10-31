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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

"Газпром" допущен к обследованию места взрыва на "Северных потоках"

"Газпром" допущен к обследованию места взрыва на "Северных потоках"
Фото: Danish Defence/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Российский "Газпром" допущен к обследованию места взрыва на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". Там имел место очевидный теракт, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в понедельник.

"Мне сегодня Миллер (глава "Газпрома" Алексей Миллер - ИФ) с утра доложил, что они обследовали, допустили "Газпром" к обследованию места взрыва. Две воронки 3-5 метров глубиной. Вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет - всего трубы разошли - на 259, по-моему, метров. А кусок трубы, который был вырван, изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону "Северного потока 2", который тоже оказался поврежденным, видимо, и этим взрывом, и осколками, и остатками трубы", - сказал Путин.

"Это очевидный теракт. Очевидный. Нам трудно это контролировать, потому что это в особой экономической зоне Дании, Швеции, далее Германии", - сказал президент России.

Газпром Северный поток 1 Северный поток 2 Дания Швеция Германия Владимир Путин
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