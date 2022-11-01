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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Песков заявил о наличии данных о причастности Лондона к теракту на "Северных потоках"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - У российских спецслужб есть данные о том, что атакой на Черноморский флот РФ руководили британские военные консультанты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Наши специальные службы имеют данные, и мы исходим из этой информации, которые указывают на то, что руководство и координация операции по атаке Севастопольской бухты осуществлялись британскими военными консультантами", - сказал он журналистам.

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"Также имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии, а говоря по-русски, террористическому акту в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры, причем не российской, здесь очень важно это учитывать, а международной энергетической инфраструктуры", - продолжил представитель Кремля.

По его словам, "эта информация должна очень внимательно всеми анализироваться, и мы рассчитываем на то, что несмотря на непозволительное молчание европейских столиц, все-таки этот анализ будет проведен".

"Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно же, мы будем думать над дальнейшими шагами, безусловно. Без этого нельзя", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли РФ предпринимать ответные действия в отношении Великобритании.

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У него также поинтересовались, будет ли Россия обращаться в Совбез ООН по этому вопросу.

"Для этого, безусловно, нужно систематизировать данные. Это очень чувствительная область, имеется в виду методика и методология сбора подобной информации. Будет делаться то, что должно, в этой ситуации", - ответил Песков.

На вопрос, принято ли решение о ремонте поврежденных труб, он ответил отрицательно: "Должны дать заключение специалисты, пока на этот счет решений никаких нет".

В ночь на 26 сентября произошла утечка газа на одной из ниток магистрали "Северный поток 2" к юго-востоку от датского острова Борнхольм. Утечки газа были также зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.

Дмитрий Песков Великобритания Северный поток Северный поток 2
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