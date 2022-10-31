Путин отметил, что Россия не вышла из "зерновой сделки", а лишь приостановила участие

Он призвал ООН "провести работу с Украиной", чтобы та гарантировала безопасность гражданских судов и судов обеспечения РФ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не вышла, а приостановила участие в "зерновой сделке", и призвал ООН воздействовать на Украину для обеспечения безопасности вывоза продовольствия.

"Мы не говорим о том, что мы прекращаем участие в этой операции. Нет, мы говорим, что мы приостанавливаем (участие в "зерновой сделке" - ИФ)", - сказал Путин журналистам в понедельник.

По его словам, одним из организаторов этой работы был генсек ООН. "Сотрудники ООН принимают активное участие в этой работе, за что мы им благодарны. Но пусть они тогда проведут работу с Украиной, и Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения РФ создаваться не будет", - подчеркнул Путин.

"Я не знаю, говорило об этом Минобороны или нет - это же не шутки: эти подводные аппараты (атаковавшие корабли ЧФ - ИФ) шесть метров длиной и, по-моему, 500 тонн там взрывчатки. Попадет (такой беспилотник в корабль - ИФ), там ни от зерна, ни от корабля ничего не останется. А виноваты будем мы. Поэтому Минобороны правильно ставит вопрос, чтобы провести дополнительную работу с ООН, а те, в свою очередь - с Украиной, с тем, чтобы Украина гарантировала безопасность этого коридора. Ничего здесь такого необычного не вижу. Это вопрос согласования позиций, обязательство со стороны украинских партнеров", - сказал Путин.

Он также утверждает, что основная часть вывозимого из Украины зерна попадает не в беднейшие страны - туда, по словам президента РФ, идет только 3-5%.

"Я сейчас данные последних часов и последних дней не помню, но в целом это выглядит так, что порядка 34% зерна попадает в Турцию, 35% или чуть побольше - в страны ЕС, и только 3-4%, ну иногда бывало чуть побольше - до 5%... шло в пользу так называемых беднейших стран по классификации ООН", - сказал Путин.