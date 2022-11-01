Эрдоган намерен вскоре обсудить с Путиным и Зеленским "зерновую сделку"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить с коллегами из РФ Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским ряд тем, включая ситуацию вокруг "зерновой сделки", заявил во вторник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Президент Турции в ближайшие дни проведет переговоры с коллегами из Украины и РФ, в том числе по "зерновой сделке"", - приводит "Анадолу" слова министра.

В субботу в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции. После этого постпредство РФ при ООН официально уведомило генсекретаря ООН о приостановке участия в "зерновой сделке".