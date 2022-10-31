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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Президент РФ заявил о неизменной позиции России по переговорам с Украиной

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что позиция России по переговорам с Украиной неизменна, но Киев не стремится к переговорному процессу.

"Ну, как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той (украинской - ИФ) стороны нет даже желания с нами разговаривать. Мы подождем, может созреют какие-то необходимые условия, а наша добрая воля известна - она никаким изменениям и сомнениям не подлежит", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи лидеров России, Азербайджана и Армении.

Путин добавил, что "чтобы начать предлагать переговоры, нужно чтобы они состоялись, но заранее выкладывать на стол свою переговорную позицию не всегда целесообразно, для того, чтобы добиться своих национальных целей".

"Иногда это нужно делать в последний раз, либо выставляя такие требования, которые дипломаты называют "запросными", - сказал президент. И, по его словам, "потом постепенно двигаться к общему знаменателю, который удовлетворил бы обе стороны".

"Но для того, чтобы добиваться договоренностей, нужно сесть за стол переговоров и договариваться. Вот мы в Стамбуле договорились, они взяли потом все выбросили в корзину. А сейчас вообще сами себе запретили с нами о чем-то говорить", - посетовал Путин.

Хроника 24 февраля – 01 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина Владимир Путин
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