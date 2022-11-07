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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Песков не стал комментировать статью о якобы переговорах Джейка Салливана с РФ по Украине

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют публикацию The Wall Street Journal о том, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ведет конфиденциальные переговоры с российской стороной по Украине, но отмечают, что британские и американские СМИ сообщают много недостоверной информации.

"Нам нечего сказать по этой публикации. Много "уток" публикуют англосаксонские газеты. Здесь нужно обращаться или в газету, или в Белый дом", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую информацию.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Салливан ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым с целью предотвращения эскалации конфликта на Украине и недопущения использования ядерного оружия.

Дмитрий Песков Украина США Джейк Салливан
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