В Кремле объяснили "инерцией" отказы в выезде из РФ после завершения мобилизации

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Инцидентов, связанных с отказами россиянам в пропуске через границу после завершения частичной мобилизации, быть не должно, сигналы все доведены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть же определенная инерция. Сейчас все сигналы прошли, то есть сейчас уже, конечно, таких происшествий быть не должно", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал отказы, которые получают россияне при пересечении границы, в том числе в Белоруссии, несмотря на завершение мобилизации.