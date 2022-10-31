Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

В Кремле объяснили "инерцией" отказы в выезде из РФ после завершения мобилизации

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Инцидентов, связанных с отказами россиянам в пропуске через границу после завершения частичной мобилизации, быть не должно, сигналы все доведены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть же определенная инерция. Сейчас все сигналы прошли, то есть сейчас уже, конечно, таких происшествий быть не должно", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал отказы, которые получают россияне при пересечении границы, в том числе в Белоруссии, несмотря на завершение мобилизации.

Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром" допущен к обследованию места взрыва на "Северных потоках"

"Газпром" допущен к обследованию места взрыва на "Северных потоках"

МАГАТЭ приступило к проверкам на двух атомных объектах Украины

Глава МИД Турции Чавушоглу обсудил с Лавровым зерновой коридор

Путин, Алиев и Пашинян согласовали совместное заявление

РФ приостанавливает движение судов по черноморскому коридору безопасности из-за действий Киева

РФ приостанавливает движение судов по черноморскому коридору безопасности из-за действий Киева

Что произошло за день: понедельник, 31 октября

Росатом получил разрешение на строительство II энергоблока АЭС "Эль Дабаа" в Египте

Турецкий министр в разговоре с Шойгу призвал РФ пересмотреть решение по "зерновой сделке"

Молдавия выслала российского дипломата

Молдавия выслала российского дипломата

Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию вокруг "зерновой сделки"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });