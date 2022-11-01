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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Путин не задумывался, нужен ли указ о завершении мобилизации

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация завершена, но пока не решил, нужно ли в связи с этим издавать специальный указ.

"Министерство обороны предлагало начать частичную мобилизацию, а сейчас Минобороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Нужно ли объявлять указ, откровенно говоря, не знаю. Откровенно говоря, не задумывался над этим, я с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять, что она завершена", - сказал глава государства на брифинге по итогам трехсторонних переговоров в Сочи лидеров РФ, Азербайджана и Армении.

"Ну, она (частичная мобилизация - ИФ) завершена. Точка поставлена", - заверил глава государства.

Он отметил, что "Минобороны вообще-то первоначально гораздо меньшие цифры называло, но потом, в конце концов, пришли к выводу, что нужна мобилизация 300 тысяч".

"Обращаю внимание, что было сказано министром обороны: 41 тыс. военнослужащих находятся в боевых порядках вооруженных сил. Это значит, что 260 тыс., а точнее 259 тыс. - часть из них находятся в войсках в составе группировки, но участия в боевых действиях не принимает, а проводит слаживание, а остальная часть на полигонах находятся. То есть получается, 260 тыс. человек вообще не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку", - сказал Путин.

Хроника 24 февраля – 01 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия Владимир Путин
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