Toyota сократила чистую прибыль во II финквартале на 31%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp снизил чистую прибыль на 31% во втором квартале текущего финансового года, что оказалось хуже прогнозов рынка.

Между тем компания увеличила выручку на 22% и улучшила прогноз на весь финансовый год.

Как говорится в пресс-релизе Toyota, чистая прибыль в финквартале, завершившемся 30 сентября, составила 434,26 млрд иен ($2,92 млрд) по сравнению с 626,65 млрд иен годом ранее. Эксперты, опрошенные Quick, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 712,38 млрд иен.

Квартальная выручка Toyota увеличилась до 9,218 трлн иен по сравнению с 7,546 трлн иен. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал подъем выручки на 16%, до 8,771 трлн иен.

Операционная прибыль сократилась на 25%, до 562,789 млрд иен. В Японии операционная прибыль выросла в 1,8 раза, до 521,1 млрд иен, в Азии компания сумела увеличить операционную прибыль на 13,4%, до 178,9 млрд иен.

Между тем в Северной Америке компания зафиксировала операционный убыток на уровне 85,6 млрд иен по сравнению с прибылью на уровне 174,4 млрд иен годом ранее, в Европе убыток составил 65,5 млрд иен против прибыли на уровне 23,6 млрд иен.

Продажи автомобилей Toyota в минувшем квартале выросли до 2,63 млн автомобилей с 2,51 млн годом ранее.

В сообщении Toyota говорится, что дефицит полупроводников оказал негативное давление на производство и что снижение прибыли связано с повышением стоимости материалов, несмотря на положительный эффект от ослабления курса иены.

Toyota по-прежнему ожидает снижения чистой прибыли в текущем финансовом году на 17%, до 2,36 трлн иен. Между тем компания повысила прогноз роста выручки и теперь ждет увеличения показателя на 15%, до 36 трлн иен по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 9,9%, до 34,5 трлн иен. За этот период компания по-прежнему рассчитывает продать 10,7 млн автомобилей.

Акции Toyota подешевели на 1,9% на торгах во вторник. С начала года рыночная капитализация компании снизилась на 4,1%, до 28,12 трлн иен.