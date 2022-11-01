Маск, купивший "Твиттер", вошел в топ-10 самых упоминаемых в СМИ персон по результатам октября

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин остается самой упоминаемой в прессе персоной, в октябре российские СМИ политической и финансово-экономической направленности упоминали его 354 881 раз. Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

В тройке лидеров также оказались американский президент Джо Байден (60 848 ссылок, второе место) и его украинский коллега Владимир Зеленский (60 215 упоминаний, третье место).

На четвертое место со второго переместился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (44 653 ссылок). Министр обороны РФ Сергей Шойгу закрепился на пятой позиции (40 791 упоминание), премьер-министр РФ Михаил Мишустин - на шестой (40 004).

Далее в октябрьском рейтинге самых медийных персон по данным СКАН следуют мэр Москвы Сергей Собянин (седьмое место, 33 498 ссылок), президент Белоруссии Александр Лукашенко (восьмое место, 29 668 ссылок) и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (девятое место, 29 367).

На десятую строчку топ-10 самых упоминаемых в прессе персон поднялся американский миллиардер Илон Маск (20 470 ссылок), который в октябре завершил покупку соцсети Twitter после длительных переговоров и сам возглавил компанию. Также в начале прошлого месяца Маск в Twitter изложил свой взгляд на возможности урегулирования украинского кризиса, вызвав резкую критику в Киеве.

Значение рейтинга СКАН определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

СКАН - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.

В октябре в СКАН добавили 417 новых источников. Всего система анализирует 63 295 ресурсов