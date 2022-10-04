Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Песков позитивно отозвался о стремлении Маска помочь урегулированию на Украине

Песков позитивно отозвался о стремлении Маска помочь урегулированию на Украине
Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Некоторые идеи американского бизнесмена Илона Маска, связанные с урегулированием ситуации на Украине, заслуживают внимания, но камнем преткновения является позиция Киева, не желающего вести переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, заметили, что эта инициатива Маска не дала "спать" многим в Европе, многим на Украине, в Польше и так далее, в прибалтийских республиках, в первую очередь - не дала спать ботам, которые так активно принимали участие в голосовании. На самом деле это весьма позитивно, что такой человек, как Илон Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации", - сказал Песков журналистам, комментируя предложения Маска, связанные с урегулированием ситуации на Украине.

При этом он напомнил, что с самого начала Россия выступала за то, чтобы условия, выдвинутые Москвой, были выполнены путем переговоров. В отличие от многих профессиональных дипломатов, заметил Песков, Маск все-таки пытается искать пути для достижения мира.

"А достижение мира без выполнения условий России совершенно невозможно. Там многие идеи заслуживают внимания", - сказал он.

Вместе с тем, остановившись на идее Маска, связанной с проведением повторных референдумов, пресс-секретарь президента РФ отметил, что жители этих территорий уже высказали свое мнение. "И здесь ничего другого быть не может. Сегодня президент подпишет указы, и это станет территорией Российской Федерации. Но еще раз повторяю, сам по себе факт - он весьма позитивный, когда такие люди задумываются, пытаются задуматься логически, что можно было бы сделать, чтобы перейти в мирное русло", - сказал Песков.

Он добавил: "Но, с другой стороны, все эти размышления даже всех тех, кто находит в себе мудрость об этом задумываться, они разбиваются вот о такие решения, как сегодняшнее решение Зеленского о невозможности продолжения каких-либо переговоров с президентом Путиным".

Накануне Илон Маск высказал серию предложений по урегулированию ситуации на Украине, включая сохранение Крыма в составе России и обеспечение нейтрального статуса Украины.

Дмитрий Песков Украина Донбасс Илон Маск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сенаторы одобрили закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Военная операция на Украине

Шойгу приказал направлять призывников в подразделения, не задействованные в спецоперации

Шойгу приказал направлять призывников в подразделения, не задействованные в спецоперации

В Кремле заявили о готовности ждать изменения позиции Киева по переговорам с Москвой

В Кремле заявили о готовности ждать изменения позиции Киева по переговорам с Москвой

В Вооруженные силы РФ с начала частичной мобилизации прибыли свыше 200 тыс. человек

Военная операция на Украине

Лукашенко заявил об участии Белоруссии в СВО без отправки военных в зону конфликта

Лукашенко заявил об участии Белоруссии в СВО без отправки военных в зону конфликта

Американский сервис Twitch оштрафован на 4 млн руб. за отказ удалить фейки о спецоперации

Американский сервис Twitch оштрафован на 4 млн руб. за отказ удалить фейки о спецоперации

Полиция задержала подозреваемых в шантаже топ-менеджеров госкорпораций

СКР проверяет данные о связях директора ЗАЭС с СБУ

СКР проверяет данные о связях директора ЗАЭС с СБУ

Совфед одобрил законы о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Совфед ратифицировал договоры о принятии в РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Совфед ратифицировал договоры о принятии в РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });