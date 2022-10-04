Песков позитивно отозвался о стремлении Маска помочь урегулированию на Украине

Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Некоторые идеи американского бизнесмена Илона Маска, связанные с урегулированием ситуации на Украине, заслуживают внимания, но камнем преткновения является позиция Киева, не желающего вести переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, заметили, что эта инициатива Маска не дала "спать" многим в Европе, многим на Украине, в Польше и так далее, в прибалтийских республиках, в первую очередь - не дала спать ботам, которые так активно принимали участие в голосовании. На самом деле это весьма позитивно, что такой человек, как Илон Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации", - сказал Песков журналистам, комментируя предложения Маска, связанные с урегулированием ситуации на Украине.

При этом он напомнил, что с самого начала Россия выступала за то, чтобы условия, выдвинутые Москвой, были выполнены путем переговоров. В отличие от многих профессиональных дипломатов, заметил Песков, Маск все-таки пытается искать пути для достижения мира.

"А достижение мира без выполнения условий России совершенно невозможно. Там многие идеи заслуживают внимания", - сказал он.

Вместе с тем, остановившись на идее Маска, связанной с проведением повторных референдумов, пресс-секретарь президента РФ отметил, что жители этих территорий уже высказали свое мнение. "И здесь ничего другого быть не может. Сегодня президент подпишет указы, и это станет территорией Российской Федерации. Но еще раз повторяю, сам по себе факт - он весьма позитивный, когда такие люди задумываются, пытаются задуматься логически, что можно было бы сделать, чтобы перейти в мирное русло", - сказал Песков.

Он добавил: "Но, с другой стороны, все эти размышления даже всех тех, кто находит в себе мудрость об этом задумываться, они разбиваются вот о такие решения, как сегодняшнее решение Зеленского о невозможности продолжения каких-либо переговоров с президентом Путиным".

Накануне Илон Маск высказал серию предложений по урегулированию ситуации на Украине, включая сохранение Крыма в составе России и обеспечение нейтрального статуса Украины.