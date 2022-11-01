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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Выручка Pfizer в III квартале превзошла ожидания

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая Pfizer Inc в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 5,7%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $8,608 млрд, или $1,51 в расчете на акцию, по сравнению с $8,146 млрд, или $1,42 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов поднялась до $1,78 на акцию с $1,27.

Выручка сократилась на 5,8% – до $22,638 млрд с $24,035 млрд годом ранее. Без учета продаж вакцины от коронавируса Comirnaty и лекарственного препарата от COVID-19 Paxlovid, которые были очень высокими в прошлом году, выручка компании выросла на 2%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,39 на акцию при выручке в $21,07 млрд.

Pfizer улучшила прогноз для скорректированной прибыли на акцию на текущий год до $6,4-6,5 с ожидавшихся ранее $6,3-6,45. При этом ожидается, что выручка будет находиться в диапазоне $99,5-102 млрд, в том числе продажи Comirnaty могут составить $34 млрд против предполагавшихся прежде $32 млрд. Годовой доход от реализации Paxlovid по-прежнему оценивается в $22 млрд.

Аналитики прогнозируют выручку компании в этом году в районе $99,7 млрд.

Котировки акций Pfizer растут на 4% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние три месяца рыночная стоимость компании снизилась на 6,3% (до $266,2 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период потерял 5,4%.

Pfizer
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