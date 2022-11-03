Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Moderna сократила квартальную чистую прибыль втрое

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года американская биотехнологическая компания Moderna Inc. снизила чистую прибыль более чем в три раза, что оказалось хуже прогноза.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $1,043 млрд, или $2,53 в расчете на акцию, по сравнению с $3,333 млрд, или $7,7 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Выручка уменьшилась до $3,364 млрд с $4,969 млрд годом ранее - в основном из-за сокращения продаж вакцин от COVID-19.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $3,3 на акцию при выручке в $3,527 млрд.

Moderna планирует в этом году поставить продукцию на сумму $18-19 млрд. Аналитики ожидали в среднем $21,3 млрд.

В январе-сентябре компания потратила на выкуп своих акций около $2,9 млрд, сообщается в отчетности.

Котировки акций Moderna в ходе предварительных торгов в четверг рухнули на 10,5%. С начала 2022 года рыночная стоимость компании снизилась на 41,5% (до $60,5 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял чуть более 21%.

Moderna США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

А1 не смогла перенести тяжбу с Credit Suisse в Россию, ссылаясь на санкции

Uniper получила убыток в 40 млрд евро за 9 месяцев из-за сокращения поставок газа из РФ

Uniper получила убыток в 40 млрд евро за 9 месяцев из-за сокращения поставок газа из РФ

Банк Англии повысил ставку максимально с 1989 года

Молдавия впервые получила газ по реверсу

В Казахстане на сутки остановили работу всех шахт "АрселорМиттал Темиртау"

Аналитики подсчитали, что вторичные "однушки" в РФ продаются быстрее чем за два месяца

Аналитики подсчитали, что вторичные "однушки" в РФ продаются быстрее чем за два месяца

Мосбиржа прекратит расчет индексов облигаций на основе рейтингов международных агентств

Мосбиржа прекратит расчет индексов облигаций на основе рейтингов международных агентств

L'Oreal заморозила расходы на рекламу в Twitter

"Яндекс" увеличил квартальную выручку на 46%

"Яндекс" увеличил квартальную выручку на 46%

Бюджет РФ в октябре недополучил 7,5 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });