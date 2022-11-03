Moderna сократила квартальную чистую прибыль втрое

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года американская биотехнологическая компания Moderna Inc. снизила чистую прибыль более чем в три раза, что оказалось хуже прогноза.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $1,043 млрд, или $2,53 в расчете на акцию, по сравнению с $3,333 млрд, или $7,7 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Выручка уменьшилась до $3,364 млрд с $4,969 млрд годом ранее - в основном из-за сокращения продаж вакцин от COVID-19.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $3,3 на акцию при выручке в $3,527 млрд.

Moderna планирует в этом году поставить продукцию на сумму $18-19 млрд. Аналитики ожидали в среднем $21,3 млрд.

В январе-сентябре компания потратила на выкуп своих акций около $2,9 млрд, сообщается в отчетности.

Котировки акций Moderna в ходе предварительных торгов в четверг рухнули на 10,5%. С начала 2022 года рыночная стоимость компании снизилась на 41,5% (до $60,5 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял чуть более 21%.