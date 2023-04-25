UPS в I квартале сократила чистую прибыль на 29% и ухудшила годовой прогноз

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service в первом квартале сократила чистую прибыль почти на 29% и ухудшила прогноз на весь текущий год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $1,9 млрд, или $2,19 в расчете на акцию, по сравнению с $2,66 млрд, или $3,03 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль в расчете на акцию опустилась до $2,2 с $3,05.

Выручка уменьшилась на 6% - до $22,925 млрд против $24,378 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали выручку компании на уровне $22,99 млрд, при этом скорректированная прибыль совпала с прогнозом.

Доходы UPS в США в минувшем квартале уменьшились на 0,9% и составили $15 млрд. Международный сегмент зафиксировал сокращение выручки на 6,8% - до $4,5 млрд.

Доходы в сегменте управления цепочками поставок упали на 22,5%, составив $3,4 млрд.

Между тем выручка в расчете на посылку выросла на 3,6% - до $13,74.

UPS теперь планирует получить по итогам 2023 года выручку "около $97 млрд", в то время как ранее прогноз составлял $97-99,4 млрд. Также компания рассчитывает зафиксировать рентабельность по скорректированной операционной прибыли примерно в 12,8% (прежде ожидалось 12,8-13,6%).

Размер капиталовложений UPS по-прежнему оценивает в районе $5,3 млрд, размер дивидендных выплат - около $5,4 млрд, выкупа акций - примерно $3 млрд.

Котировки акций UPS в ходе предварительной сессии во вторник падают на 5,5%. С начала текущего года капитализация компании увеличилась на 12,7% (до $167,65 млрд), в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 2,2%.

Отчетность UPS считается барометром американской экономики, поскольку на долю компании приходится около половины всех отправлений в США: от автокомпонентов и лекарственных средств до одежды и финансовой документации.

UPS работает более чем в 220 странах мира, ее глобальный штат насчитывает свыше 500 тыс. сотрудников.