РФ и Иран обсудили совместное развитие транспортного коридора Север-Юг

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Иран обсудили намерения о совместном развитии международного транспортного коридора (МТК) Север-Юг, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак по итогам межправительственной комиссии двух стран в Грозном.

"Мы сегодня подтвердили договорённость о скорейшем развитии необходимой торгово-экономической инфраструктуры. Речь идет о развитии коридора Север-Юг, который должен в несколько раз увеличить свои мощности в ближайшее десятилетие", - сказал Новак.

Он добавил, что речь идет о модернизации портов, в том числе на Каспийском море, создании логистических центров, участии в строительстве необходимой инфраструктуры.