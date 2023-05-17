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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Россия и Иран подписали соглашение по достройке ж/д участка Решт - Астара

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания железной дороги "Решт-Астара" в Иране, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Президент России Владимир Путин вместе с президентом Ирана Ибрахимом Раиси принял участие в церемонии по видеосвязи.

Дорога станет частью международного транспортного коридора "Север-Юг". Его создание инициировано в целях реализации стратегического партнерства России со странами Прикаспийского региона, а также для организации транзитного сообщения Северной и Западной Европы со странами Закавказья, Персидского залива и Южной Азии.

Раиси назвал это соглашение "большим и значительным шагом" в сотрудничестве Тегерана и Москвы. Он отметил, что данный коридор будет работать в интересах всех стран региона: "после завершения строительства железной дороги "Решт-Астара" будут три действующие ветки, по которым можно перемещать товары".

Он также сказал, что в связи с расширением инфраструктуры необходимо "увеличивать мощности и в наших портах".

Раиси напомнил, что проектов, подобных "Решт-Астара", уже много, в частности между Ираном, Пакистаном и Турцией.

"Дальше можно усилить железнодорожную инфраструктуру между Ираном и Ираком", - отметил Раиси.

Путин назвал проект большим событием для региона, мировой транспортной инфраструктуры и для России и Ирана.

"Спасибо за его поддержку. Я очень рад был вас видеть, и надеюсь на продолжение наших контактов с вами и в заочном, и в очном формате. Всего хорошего и до встречи", - сказал он.

В марте первый замглавы ОАО "РЖД" Сергей Павлов говорил, что в компании ждут, что соглашение о достройке дороги будет подписано до конца 2023 года. По его словам, Минтранс России готовил два межправсоглашения: Иран-Россия и трехстороннее Азербайджан-Россия-Иран.

Отвечая на вопрос, во сколько оценивается строительство участка, Павлов сообщал, что "примерный расчет, который сейчас рассматривается - это $1,6 млрд". По его словам, на данном участке планируется строительство и узкой, и широкой колеи.

"Были переговоры, в том числе и на высшем уровне, и принято решение о строительстве участка линии Решт-Астара на совмещенной колее. То есть предусматривается укладка и 1435 (мм, действующий в Иране стандарт - ИФ) и 1520 (мм, российский размер колеи - ИФ). Но сначала будут укладываться рельсы 1435 (мм - ИФ) для того, чтобы использовать существующую инфраструктуру и как можно быстрее поехать", - пояснил он.

МТК "Север-Юг" связывает Россию со странами Каспийского бассейна, Персидского залива, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии.

Иран Решт Владимир Путин Ибрахим Раиси Астара
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