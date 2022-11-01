В Тбилиси сообщили о задержании в Южной Осетии трех граждан Грузии пограничниками РФ

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщает о задержании во вторник в Южной Осетии трех грузинских граждан.

Граждане Грузии, говорится в распространенном Службой сообщении, были задержаны вблизи села Меджврисхеви Горийского муниципалитета (край Шида-Картли).

В сообщении говорится, что они были задержаны российскими пограничниками.

СГБ задержание считает незаконным и отмечает, что о произошедшем грузинская сторона немедленно проинформировала международных партнеров и сопредседателей международных женевских дискуссий.

В спецслужбе заявляют, что для освобождения задержанных задействованы все доступные механизмы, активирована действующая при посредничестве миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) горячая линия.

В Тбилиси границу с Южной Осетией не признают. Власти Грузии считают незаконными задержания граждан по обвинению в ее нарушении.