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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Задержанные в Южной Осетии граждане Грузии освобождены

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Задержанные в Южной Осетии в минувший вторник за нарушение границы трое граждан Грузии освобождены и переданы представителям грузинских правоохранительных органов.

Сообщение об освобождении задержанных распространила в четверг вечером Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.

Ранее, 1 ноября, спецслужба сообщала, что грузинские граждане были задержаны вблизи села Меджврисхеви Горийского муниципалитета (край Шида-Картли). В сообщении говорилось, что их задержали российские пограничники.

В СБГ задержание назвали незаконным. О произошедшем грузинская сторона проинформировала международных партнеров и сопредседателей международных женевских дискуссий.

В Тбилиси границу с Южной Осетией не признают. Власти Грузии считают незаконными задержания граждан по обвинению в ее нарушении.

Грузия Южная Осетия
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