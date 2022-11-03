Задержанные в Южной Осетии граждане Грузии освобождены

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Задержанные в Южной Осетии в минувший вторник за нарушение границы трое граждан Грузии освобождены и переданы представителям грузинских правоохранительных органов.

Сообщение об освобождении задержанных распространила в четверг вечером Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.

Ранее, 1 ноября, спецслужба сообщала, что грузинские граждане были задержаны вблизи села Меджврисхеви Горийского муниципалитета (край Шида-Картли). В сообщении говорилось, что их задержали российские пограничники.

В СБГ задержание назвали незаконным. О произошедшем грузинская сторона проинформировала международных партнеров и сопредседателей международных женевских дискуссий.

В Тбилиси границу с Южной Осетией не признают. Власти Грузии считают незаконными задержания граждан по обвинению в ее нарушении.