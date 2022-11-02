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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

США обвинили Китай в нежелании обсуждать вопросы контроля над ядерным оружием

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Китай не проявляет интереса к обсуждению шагов по снижению риска, создаваемого ядерным оружием, заявила заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Александра Белл.

"В качестве первого шага мы действительно хотели бы поговорить с ними о доктринах друг друга, о кризисной коммуникации, управлении кризисами", - приводят СМИ слова чиновника из ее выступления в Атлантическом совете.

Она добавила, что Вашингтон ведет такие переговоры с Москвой на протяжении десятилетий.

"Мы еще не находимся в этом пространстве с Пекином. Предстоит проделать большую работу, чтобы начать разговор, мы думаем, на двусторонней основе", - сказала Белл.

Она напомнила о кубинском кризисе 1962 года, добавив, что "не нужно повторять это, чтобы знать, что нам нужно сидеть за столом переговоров друг с другом".

Пентагон ранее заявлял, что Китай предпринимает значительное расширение своих ядерных сил, планируя довести число ядерных боеголовок к 2030 году до 1 тысячи единиц. Пекин отказывается от переговоров по сокращению ядерных вооружений, мотивируя тем, что арсенал США значительно превосходит китайский.

В публикациях СМИ обращается внимание на то, что председатель КНР Си Цзиньпин на прошедшем в октябре ХХ съезде Компартии Китая заявил, что Пекин ускорит создание вооруженных сил мирового уровня и продолжит наращивать потенциал стратегического сдерживания.

США Китай
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