Власти КНР на фоне роста напряженности США напомнили о своем ракетном арсенале

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Китайское телевидение на фоне роста напряженности между Китаем и США начало демонстрацию документальных фильмов, приуроченных ко Дню образования КНР 1 октября, о своих наиболее мощных ракетных вооружениях, сообщает во вторник South China Morning Post (SCMP).

При этом, по мнению экспертов в сфере обороны, такая демонстрация оружия является предостережением для США.

В частности, китайские военные продемонстрировали противокорабельную ракету DF-21D, которую называют "убийцей авианосцев", баллистическую ракету DF-26B и межконтинентальную баллистическую ракету DF-41.

Противокорабельная DF-21 имеет радиус действия примерно 1,8 тыс. км, а вариант DF-21D, которую можно оснащать разделяющейся головной частью, считают первой в мире баллистической противокорабельной ракетой.

SCMP напоминает, что в августе 2020 года ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) выпустили две ракеты DF-21 в Южно-Китайском море по движущемуся судну-мишени. Это произошло вскоре после того, как в Пекине заявили, что американский самолет-разведчик U-2 без разрешения вошел в бесполетную зону, установленную во время военно-морских маневров КНР у северных берегов Китая.

В свою очередь ракета DF-26 способна лететь на расстояние 4 тыс. км, на нее можно ставить обычную или ядерную боеголовку и использовать как против наземных, так и морских целей.

По мнению специалистов, ракета DF-41, на которую можно устанавливать разделяющуюся головную часть с ядерными зарядами, может применяться на расстоянии свыше 12 тыс. км - против любой цели на материковой части США.

Также по телевидению показали баллистические ракеты малой дальности DF-15 и DF-16.

Ранее источник в НОАК заявлял, что китайские военные развернули новые ракетные части в зоне ответственности Южного и Восточного командований театра военных действий: в их задачу входит обеспечение безопасности в Тайваньском проливе и в Южно-Китайском море.