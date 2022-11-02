В Южной Корее заявили, что КНДР запустила еще шесть ракет

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - КНДР в среду после серии ракетных пусков запустила еще шесть ракет, сообщает "Рёнхап" со ссылкой на военных Южной Кореи.

Ракеты выпустили в сторону Желтого и Японского морей.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи сообщал о пусках не менее 17 ракет с территории Северной Кореи по направлению к Японскому и Желтому морям. Также стало известно, что артиллеристы Корейской народной армии выпустили в среду около ста снарядов в сторону Японского моря.

В Сеуле осудили данные действия Пхеньяна, назвав их фактическим нарушением границы Южной Кореи. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель также приказал военным быть готовыми "к возможным другим крупным провокациям со стороны Северной Кореи в будущем".