Сеул заявил о запуске из КНДР не менее сотни артснарядов за сутки

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Северокорейские артиллеристы выпустили в среду около ста снарядов в сторону Японского моря, сообщает "Ренхап" со ссылкой на данные южнокорейских военных.

Снаряды были запущены в сторону "буферной зоны", которая является фактической морской границей между Севером и Югом Корейского полуострова.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи также сообщил о пусках не менее 17 ракет с территории КНДР в сторону Японского и Желтого морей. Одна из ракет пересекла фактическую морскую границу с Южной Кореей и летела в направлении южнокорейского острова Уллындо, но упала в море в 167 км от острова. Еще одна ракета упала в море в 57 км от Сокчхо - города в провинции Канвондо в северо-восточной части страны на берегу Японского моря.

В Сеуле осудили данные действия Пхеньяна, назвав их фактическим нарушением границ территории Южной Кореи.

"Президент Юн Сок Ель распорядился незамедлительно принять строгие меры, чтобы гарантировать, что Северная Корея заплатит за такую провокацию", - говорится в коммюнике его канцелярии, выпущенном по итогам экстренного заседания Совета национальной безопасности страны.

Президент Южной Кореи также приказал военным быть готовыми "к возможным другим крупным провокациям со стороны Северной Кореи в будущем".