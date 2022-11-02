Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Эрдоган заявил о возобновлении работы "зернового коридора" с 12:00 2 ноября

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что коридор для вывоза зерна с Украины вновь начинает действовать с 12:00 2 ноября, передает "Анадолу" в среду.

В РоссииМинобороны РФ заявило о возобновлении реализации "зерновой сделки"Минобороны РФ заявило о возобновлении реализации "зерновой сделки"Читать подробнее

По его словам, об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в ходе телефонных переговоров своему турецкому коллеге Хулуси Акару.

Также президент сказал, что хочет в среду обсудить тему "зернового коридора" со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В субботу в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции. После этого постпредство РФ при ООН официально уведомило генсекретаря ООН о приостановке участия в "зерновой сделке".

В среду в Минобороны РФ сообщили, что Россия возобновляет реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В заявлении Минобороны РФ говорится, что благодаря участию ООН и Турции от Украины получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться Киевом для ведения боевых действий против России.

Турция Украина США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефтегазовая Ithaca Energy готовит второе крупнейшее IPO года в Лондоне

ООН приветствует возобновление участия Москвы в соглашении по "зерновому коридору"

Великобритания ввела санкции против четырех российских бизнесменов

Великобритания ввела санкции против четырех российских бизнесменов

Лондон расширил запрет на импорт золота из России

Лондон расширил запрет на импорт золота из России

В Южной Корее заявили, что КНДР запустила еще шесть ракет

Доналоговый убыток Aston Martin подскочил более чем в два раза в III квартале

Доналоговый убыток Aston Martin подскочил более чем в два раза в III квартале

Гонконгская биржа приостановила работу из-за предупреждения о тайфуне

Болсонару готов начать передачу власти победившему на президентских выборах Луле да Силве

Болсонару готов начать передачу власти победившему на президентских выборах Луле да Силве

Brent подорожала до $95,73 за баррель

Brent подорожала до $95,73 за баррель

Южная Корея ответила на пуски КНДР запуском трех своих ракет

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });