Эрдоган заявил о возобновлении работы "зернового коридора" с 12:00 2 ноября

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что коридор для вывоза зерна с Украины вновь начинает действовать с 12:00 2 ноября, передает "Анадолу" в среду.

По его словам, об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в ходе телефонных переговоров своему турецкому коллеге Хулуси Акару.

Также президент сказал, что хочет в среду обсудить тему "зернового коридора" со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В субботу в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции. После этого постпредство РФ при ООН официально уведомило генсекретаря ООН о приостановке участия в "зерновой сделке".

В среду в Минобороны РФ сообщили, что Россия возобновляет реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В заявлении Минобороны РФ говорится, что благодаря участию ООН и Турции от Украины получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться Киевом для ведения боевых действий против России.