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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

ООН приветствует возобновление участия Москвы в соглашении по "зерновому коридору"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Постоянный координатор ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле Амир Абдулла приветствовал возвращение России к участию в "зерновой сделке".

"Я приветствую возвращение РФ к реализации черноморской зерновой инициативы по содействию экспорта продовольствия и удобрений с Украины", - написал он в среду в твиттере.

Он также выразил благодарность Турции за содействие.

"С нетерпением жду возобновления работы со всеми сторонами сделки", - подчеркнул Абдулла.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что коридор для вывоза зерна с Украины вновь начинает действовать. По его словам, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и сообщил ему, что вывоз сельскохозяйственной продукции по "зерновому коридору" возобновят 2 ноября с 12:00.

В субботу в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции. После этого постпредство РФ при ООН официально уведомило генсекретаря ООН о приостановке участия в "зерновой сделке".

В среду в Минобороны РФ сообщили, что Россия возобновляет реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В заявлении Минобороны РФ говорится, что благодаря участию ООН и Турции от Украины получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться Киевом для ведения боевых действий против России.

ООН Россия Украина
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