Великобритания ввела санкции против четырех российских бизнесменов
Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Великобритания ввела санкции против основателей группы Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова, а также гендиректора татарстанского АО "ТАИФ" Альберта Шигабутдинова и сына первого президента Татарстана, гендиректора АО "Татавтодор" Айрата Шаймиева.
Активы новых фигурантов санкционного списка подлежат заморозке, им запрещен въезд в страну, говорится в сообщении британского правительства.
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