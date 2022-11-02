США передали Украине более 230 гаубиц, минометов и реактивных систем залпового огня

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты с конца февраля 2022 года поставили Украине уже 142 155-мм гаубицы М777, 35 105-мм гаубиц, 20 120-мм минометов и 38 реактивных систем залпового огня HIMARS, следует из последних данных госдепартамента.

Вместе с этим вооружением ВСУ также получили более миллиона артиллерийских снарядов.

Кроме того, Украине было поставлено 200 боевых машин пехоты М113, 1,4 тыс. дронов-камикадзе Switchblade и Phoenix Ghost, 48 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, в том числе Javelin, 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, 20 вертолетов Ми-17, более 50 контрбатарейных радаров, 12 радаров ПВО и 20 многоцелеых радаров, свыше 10 тыс. гранатометов, автоматов и пистолетов, около 64 млн патронов для стрелкового оружия и более 20 патрульных катеров, в том числе беспилотных.

ВСУ также получили восемь зенитных ракетных комплексов NASAMS, две ракетные системы береговой обороны Harpoon, а также приборы, оборудование и средства для обеспечения радиационной, химической и биологической защиты и системы радиоэлектронной борьбы.

Всего Украине, по данным Транспортного командования ВС США, поставлено более 84 тыс. тонн вооружений и военной техники.