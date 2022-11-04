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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Салливан на встрече с Зеленским в Киеве сообщил о пакете военной помощи на $400 млн

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу посетил Киев, где встретился с представителями руководства Украины и заявил о выделении пакета военной помощи на сумму $400 млн, сообщает Белый дом.

"Салливан объявил дополнительный пакет помощи в области безопасности на $400 млн, в который войдут модернизированные танки T-72, беспилотные летательные аппараты. Речь также о модернизации 250 ракет класса "земля-воздух" HAWK для последующей передачи Украине", - говорится в заявлении Белого дома. Салливан также подтвердил продолжение экономической и гуманитарной помощи Украине.

В Киеве советник Байдена встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, руководителем офиса президента Андреем Ермаком, министром обороны Алексеем Резниковым и другими высокопоставленными официальными лицами.

Украина США Владимир Зеленский Джейк Салливан
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