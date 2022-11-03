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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Темой очередного совещания Путина с членами правительства станут инструменты поддержки инвестиций

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг очередное совещание с членами правительства в режиме видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба Кремля.

"Основной темой встречи станет обсуждение инструментов поддержки инвестиций в текущих условиях. С докладом выступит министр экономического развития М.Г.Решетников", - отмечается в сообщении.

Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов, добавили в пресс-службе.

Владимир Путин
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