Глава Минэкономразвития потребовал усилить роль государства в инвестиционной сфере

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Текущая ситуация характеризуется повышением общей неопределенности, поэтому роль государства как "инвестора последней инстанции" будет усиливаться, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Условием структурной перестройки экономики является рост инвестиций. При этом есть ряд вызовов, которые влияют на инвестиционную активность", - сказал министр, выступая с докладом об инструментах поддержки инвестиций.

"Первое - снижение спроса на инвестиции в секторах, ориентированных на экспорт. Это нефтегазовый сектор, химия, металлургия. В прошлом году на их долю приходилась почти треть всех инвестиций", - отметил он.

"Второе - сокращение у предприятий собственных средств, которые занимают более половины в общей структуре финансирования инвестиций. Мы видим это по сокращению налога на прибыль", - сказал Решетников.

"Третье - повышение общей неопределенности и, как следствие, неготовность бизнеса брать на себя долгосрочные риски", - перечислил министр три вызова, влияющих на инвестиции.

"Ответом на эти вызовы должно стать усиление роли государства как "инвестора последней инстанции", - заявил глава Минэкономразвития.

При этом он отметил, что "речь идет не только о прямых государственных вложениях, которые предусмотрены федеральными и региональными бюджетами на ближайшие годы". "Они важны, но занимают только 16% в общей структуре инвестиций", - сказал Решетников.

"Задача государства в том, чтобы обеспечить инвестпроекты инфраструктурой. И снизить неопределенность и риски для частных инвесторов. Это особенно актуально с учетом достаточно напряженного бюджета", - пояснил он свое видение усиления роли государства в сфере инвестиций.

Министр, в частности, отметил необходимость сделать государственные гарантии при кредитовании инвестиционных проектов безотзывными.

"Снизить риски инвесторов может и механизм государственных гарантий. Сейчас он слабо используется из-за отзывного характера гарантий. За последние четыре года портфель инвестиционных кредитов, поддержанных госгарантиями, сократился вдвое. Поэтому предлагаем поручить Минфину и Центробанку обеспечить запуск механизма безотзывных гарантий. С тем, чтобы банкам не требовалось формировать дополнительные резервы по таким кредитам", - предложил глава Минэкономразвития.

Важным источником поддержки инвестпроектов, по словам министра, является Фонд национального благосостояния.

"С 2014 по 2020 год за счет ФНБ было профинансировано 11 проектов на 750 млрд рублей. Сейчас уже 142 млрд рублей возвращены государству по графику, некоторые даже досрочно. На каждый рубль средств ФНБ было привлечено 4 рубля частных инвестиций" - сказал Решетников.

"В этом году работу ускорили: уже приняты решения по 14 проектам на 1,5 трлн руб. Среди них: трассы Москва-Н.Новгород-Казань и Казань-Екатеринбург, Восточный полигон РЖД, подвижной состав Питерского метрополитена, Центральный транспортный узел в Москве, программа Фонда ЖКХ, поддержка авиакомпаний. В этом году эти проекты уже профинансированы на 500 млрд рублей", - сообщил он о финансируемых в этом году проектах за счет средств ФНБ.

В ближайшее время, по его словам, правительство представит предложения по дополнению перечня проектов, претендующих на финансирование из ФНБ.