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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

СБ ООН не принял проект РФ для расследования деятельности биолабораторий на Украине

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Члены Совета Безопасности ООН не приняли в среду проект резолюции РФ о создании комиссии для расследования деятельности биолабораторий США на Украине, свидетельствуют итоги голосования.

Проект резолюции не набрал необходимые девять голосов из 15. Россия и Китай проголосовали "за" документ. США, Великобритания и Франция - "против", остальные страны-члены воздержались.

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия разочарована итогами голосования.

"Сожалеем, что наши западные коллеги фактически саботировали переговорный процесс по проекту резолюции. Стало очевидно, что страны запада попросту боятся создания комиссии, которая рассмотрит соответствующие материалы, представленные Россией, и проведет по ним расследование", - заявил он.

Ранее Россия направила Совету Безопасности и генсекретарю ООН официальную жалобу в связи с деятельностью биологических лабораторий США на Украине, а также распространила проект резолюции, согласно которому СБ ООН "постановляет сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности, чтобы расследовать представленные в жалобе РФ претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории".

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