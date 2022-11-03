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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Что случилось этой ночью: четверг, 3 ноября

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- СБ ООН не принял проект РФ для расследования деятельности биолабораторий на Украине. РФ и КНР проголосовали "за" документ. США, Великобритания и Франция - "против", остальные страны-члены воздержались.

- КНДР осуществила очередной пуск баллистической ракеты. В Сеуле осудили данные действия Пхеньяна, назвав их фактическим нарушением территории Южной Кореи.

- Четверо горняков погибли в Казахстане при выбросе газа в шахте. Еще четверо пострадали, эвакуированы 106 работников шахты.

- Минпромторг включил алкоголь в перечень товаров для параллельного импорта. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

- США передали Украине более 230 гаубиц, минометов и реактивных систем залпового огня. На сайте госдепартамента опубликованы очередные цифры американской помощи Украине с начала СВО.

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