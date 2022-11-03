Сборка базовой конфигурации космической станции КНР завершена на орбите

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Национальная орбитальная станция КНР "Тяньгун" приобрела свой окончательный вид после осуществления перестыковки лабораторного модуля "Мэньтянь" к боковому порту базового модуля станции "Тяньхэ", сообщило в четверг Управление пилотируемых полётов КНР (CMSA).

Теперь конфигурация станции из трёх модулей напоминает по форме букву "Т", где к базовому модулю по обе стороны пристыкованы модули "Мэньтянь" и "Вэньтянь".

"В 09:32 по Пекинскому времени (в 04:32 по Москве) на космической станции был благополучно осуществлён перенос лабораторного модуля "Мэньтянь (...) Перестыковка знаменует собой завершение сборки на орбите базовой конфигурации китайской космической станции в форме буквы "Т", - говорится в сообщении управления.

"Мэньтянь" вошёл в состав орбитальной группировки станции во вторник, пристыковавшись к переднему порту модуля "Тяньхэ". Перенос модуля к боковому порту был осуществлён с помощью роботизированной руки-манипулятора. Всего процесс занял около часа.

По данным CMSA, через несколько часов работающему на станции экипажу предстоит войти внутрь модуля для начала работ по введению его в эксплуатацию.

Также планируется, что в будущем будут проведены испытания функциональности станции и оценка результатов её строительства.

Базовый модуль "Тяньхэ" китайской орбитальной станции "Тяньгун" был выведен на орбиту 29 апреля прошлого года, в июле этого года к нему пристыковался экспериментальный модуль "Вэньтянь", а в ноябре лабораторный модуль "Мэньтянь", Помимо них, в настоящий момент в орбитальную группировку станции входят грузовой космический корабль "Тяньчжоу-4" и пилотируемый корабль "Шэньчжоу-14".

Общий вес станции "Тяньгун", которая находится на орбите высотой около 400 км, составляет около 90 тонн. Эксплуатация китайской космической станции рассчитана на срок около 10 лет.

Планируется, что в качестве составной части станции в 2023 году на орбиту будет также выведен автономный модуль "Сюньтянь" с телескопом, диаметр зеркала которого достигает 2 м. Он будет маневрировать на орбите с помощью своей двигательной установки и время от времени пристыковываться к станции для дозаправки и обслуживания.

В данный момент на станции работает экипаж миссии корабля "Шэньчжоу-14", прибывший на нее в июне этого года. В его состав входят Чэнь Дун (командир корабля), Лю Ян, первая женщина-тайконавт в истории пилотируемой космонавтики Китая, и Цай Цзючжэ, для которого этот полет стал первым в карьере.