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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Космический корабль "Шэньчжоу-15" стартует во вторник к орбитальной станции КНР

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15" с экипажем из трех тайконавтов стартует во вторник к Национальной орбитальной станции Китая "Тяньгун", сообщает Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA).

Корабль будет запущен к станции с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" со стартовой площадки космодрома Цзюцюань 29 ноября в 23:08 по Пекинскому времени (в 18:08 МСК). На станцию отправятся Фэй Цзюньлун (командир корабля), Дэн Цинмин и Чжан Лу.

Тайконавтам предстоит провести более 40 научных и технических экспериментов и тестов, также они совершат три-четыре выхода в открытый космос для проведения монтажных работ снаружи станции.

В рамках этой миссии впервые в истории китайской космонавтики будет произведена ротация экипажей на орбитальной станции. Некоторое время на "Тяньгун" будут одновременно находиться шесть человек, после чего экипаж миссии "Шэньчжоу-14" (Чэнь Дун, Лю Ян и Цай Цзючжэ), работавший на станции с июня этого года, покинет ее и вернется на Землю.

Планируется, что новый экипаж пробудет на станции шесть месяцев.

Для Фэя Цзюньлуна эта миссия станет второй в карьере тайконавта - в 2005 году он исполнял обязанности командира корабля миссии "Шэньчжоу-6", в рамках которой впервые в истории китайской космонавтики был совершен полет двух тайконавтов на орбиту и второй пилотируемый полет, в целом. Два других члена экипажа отправятся в космос впервые.

В настоящий момент "Тяньгун" находится на этапе строительства, после его завершения в конце этого года начнется полноценная эксплуатация орбитальной лаборатории.

Станция состоит из базового модуля "Тяньхэ" и двух пристыкованных к нему по обеим сторонам лабораторных модулей - "Мэньтяня" и "Вэньтяня", которые будут использоваться для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости. Также в составе орбитальной группировки находятся космический корабль "Шэньчжоу-14" и грузовой корабль "Тяньчжоу-5".

Общий вес станции "Тяньгун", которая будет находиться на высоте 400 км, после завершения ее строительства составит около 90 тонн. Она будет в пять раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.

Шэньчжоу-15 КНР Тяньгун
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