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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Байден в связи с предстоящими выборами заявил, что "демократия находится под угрозой"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Президент Джо Байден предупредил, что предстоящие 8 ноября промежуточные выборы в США могут обернуться "крахом для демократии", пишет издание Politico.

"В глубине души мы чувствуем, что демократия находится под угрозой", - цитирует газета заявление президента, сделанное в выступлении на перевыборном митинге в Вашингтоне.

Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа в разжигании разногласий в стране и предупредил, что сторонники Трампа, отрицающие результаты президентских выборов 2020 года, в настоящее время "баллотируются на все должности в Америке".

Байден обвинил оппонентов в "насилии в отношении демократов, республиканцев и беспартийных чиновников, просто выполняющих свою работу".

Байден подчеркнул, что "это - путь к хаосу в Америке, это беспрецедентно, это незаконно и это не по-американски".

Президент заявил, что избиратели, прежде чем отдать голос за какого-либо кандидата, должны спросить себя: "Примет ли этот человек законную волю народа?"

"Ответ на этот вопрос жизненно важен и, на мой взгляд, должен быть решающим", - сказал он, добавив, что "на карту поставлена сама демократия".

"Мы не решаем наши разногласия в Америке с помощью бунта, толпы, пули или молотка", - отметил Байден.

Обеспокоенность демократов в США вызывает то, что по итогам промежуточных выборов они могут потерять контроль на Палатой представителей, в то время как ситуация с контролем над Сенатом пока не ясна, пишет Politico.

По итогам промежуточных выборов будет обновлена вся Палата представителей и треть Сената, избраны губернаторы ряда штатов.

США Джо Байден
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