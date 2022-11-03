Администрация Белого дома удалила сообщение о рекордном повышении социальных выплат при Байдене

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Белый дом удалил ранее размещенное им в соцсети сообщение о том, что при президенте Джо Байдене рост социальных выплат пожилым американцам достиг рекордных отметок за последние десять лет.

"Благодаря руководству президента Байдена рост социальных выплат пожилым людям стал самым большим", - говорилось в сообщении.

Вместе с тем, оно было удалено после того, как соцсеть добавила к нему пояснение, что это объясняется "ежегодной корректировкой стоимости жизни, которая основана на уровне инфляции" в рамках закона 1972 года.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ответ на вопросы журналистов о причинах удаления сообщения заявила, что оно было "неполным".