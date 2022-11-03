Тело пятого погибшего горняка обнаружено в шахте в Карагандинской области Казахстана

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Карагандинской области Казахстана в шахте им. Ленина АО "АрселорМиттал Темиртау", где произошел выброса газа, обнаружено тело пятого погибшего горняка, сообщила пресс-служба МЧС республики.

"В 09:09 обнаружено тело пятого работника", - говорится в информации.

Как сообщалось, минувшей ночью в шахте им.Ленина АО "АрселорМиттал Темиртау" при бурении газодренажных скважин произошел выброс газа, что повлекло гибель четырех работников. Еще четверо получили отравление метаном и госпитализированы в больницу. По данным МЧС, эвакуированы 106 работников шахты. По данному факту полиция начала расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" Уголовного кодекса республики.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международногосталелитейного концерна Arcelor-Mittal. Компания владеет в Казахстане 15-ю угольными шахтами и железорудными рудниками.